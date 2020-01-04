На перекрестке Яхтенной и Савушкина Volkswagen остался без бампера после ДТП с трамваем

На перекрестке Яхтенной и Савушкина Volkswagen остался без бампера после ДТП с трамваем
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером в Приморском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на пересечении улиц Яхтенной и Савушкина. Проезжу часть не смогли поделить Volkswagen Polo и трамвай. ДТП стало причиной пробки.

«Удар об трамвай был не сильный на пересечении Яхтенной и Савушкина, но оторвало бампер у Поло и у трамвая правое крыло сорвало. Мешают проезду. Трамваи в сторону Лахты стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Все случилось 3 января.

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