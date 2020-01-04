Вратарь молодежной сборной России о победе над Швецией: «Это самый эмоциональный матч»

Вратарь молодежной сборной России по хоккею Амир Мифтахов прокомментировал победу в матче с командной Швецией в полуфинале чемпионата мира 2020 года.

«Это самый эмоциональный матч в моей карьере, хоть я и вышел не в старте, а только в третьем периоде. Я таких эмоций не испытывал никогда в жизни. В овертайме самое главное было не терять концентрацию и ловить шайбу», — сказал он, сообщает, Sport24.

Сборная России в молодежном чемпионате мира по хоккею сыграет в финале с командой Канады. Матч состоится завтра в 21:00 мск.

Напомним, молодежная сборная России по хоккею обыграла в полуфинале команду Швеции и вышла в финал чемпионата мира. Счет матча — 5:4 в пользу России. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий российской сборной Иван Морозов. Отметим, что сборная России удалось выйти в финал впервые с 2016 года.

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