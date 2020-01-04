Брагин прокомментировал победу сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швеции в полуфинале чемпионата мира 2020 года.

Он отметил, что было допущено множество ненужных удалений.

«Здорово, что даже после пропущенных шайб не теряли веру в себя. и играли до конца. Уже все успокоились; понимают, что впереди решающая битва», — сказал Брагин, сообщает Sport24.

Сборная России в молодежном чемпионате мира по хоккею сыграет в финале с командой Канады. Матч состоится завтра в 21:00 мск.

Напомним, молодежная сборная России по хоккею обыграла в полуфинале команду Швеции и вышла в финал чемпионата мира. Счет матча — 5:4 в пользу России. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий российской сборной Иван Морозов. Отметим, что сборная России удалось выйти в финал впервые с 2016 года.

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