Жители Петербурга и Ленобласти смогут повысить свою цифровую грамотность

Ожидается, что в течение ближайших четырех лет обучение пройдут 10 миллионов интернет-пользователей. Фото: pixabay.com

Ожидается, что в течение ближайших четырех лет обучение пройдут 10 миллионов интернет-пользователей. Фото: pixabay.com

В России стартовал проект цифроваяграмотность.ру, который поможет научиться безопасному и эффективному использованию различных гаджетов.

Онлайн-ресурс содержит обучающие видеоролики и статьи, помогающие понять, как правильно использовать те или иные цифровые технологии. Кроме того, портал предупреждает о различных видах интернет-мошенничества и рассказывает, как не стать жертвой обмана.

О запуске проекта сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Помимо прочего, с помощью нового сервиса будет проще разобраться с банковскими приложениями и другими программами первой необходимости. Информация на сайте будет активно дополняться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ведущей IT-компании Санкт-Петербурга рассказал о секрете успеха. По словам Игоря Горькова, успех зависит от талантливых сотрудников.