Глава петербургской IT-компании поделился секретами успеха

Глава петербургской IT-компании поделился секретами успеха
Фото: pixabay

Директор крупной петербургской IT-компании Игорь Горьков рассказал о секретах успеха его организации Nexign.

Как рассказал Горьков, главный секрет успеха компании заключается в кадрах. В 2019 году в компанию пришли почти тысяча новых сотрудников. Он объяснил это большим количеством новых проектов с российскими телеком-операторами. Горьков также рассказал, что компания выходит на международный рынок.

Глава компании подчеркнул, что сейчас довольно рудно нанять хорошего программиста — они дорого стоят и очень ценятся. По словам Горькова, его компания пойдет на все, чтобы привлечь и удержать лучших сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал об успехах и планах перед Новым годом.

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