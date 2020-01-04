Глава петербургской IT-компании поделился секретами успеха

Директор крупной петербургской IT-компании Игорь Горьков рассказал о секретах успеха его организации Nexign.

Как рассказал Горьков, главный секрет успеха компании заключается в кадрах. В 2019 году в компанию пришли почти тысяча новых сотрудников. Он объяснил это большим количеством новых проектов с российскими телеком-операторами. Горьков также рассказал, что компания выходит на международный рынок.

Глава компании подчеркнул, что сейчас довольно рудно нанять хорошего программиста — они дорого стоят и очень ценятся. По словам Горькова, его компания пойдет на все, чтобы привлечь и удержать лучших сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дрозденко рассказал об успехах и планах перед Новым годом.