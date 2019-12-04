Дрозденко рассказал об успехах и планах перед Новым годом

Губернатор решил подвести итоги года и рассказал о том, что ждет жителей региона в ближайшем будущем.

Пресс-конференция с участием губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко состоялась в здании администрации сегодня, 4 декабря. Он отметил, что хочет участвовать в предстоящих выборах, но не будет, если почувствует, что на то есть причины. Дрозденко заявил, что старается быть ближе к жителям Ленинградской области и общаться с ними в социальных сетях.

Губернатор пообещал, что в 2020 году продолжат развивать транспорт – планируется начало строительства станции метро Кудрово. Дрозденко также понимает необходимость реконструкции «Девяткино». Глава региона напомнил, что гражданский аэропорт Сиверский в Гатчинском районе откроют до конца 2020 года.

Что касается мусорной реформы, то в этом вопросе есть трудности. Дрозденко понимает важность раздельного сбора мусора, но пока нет специальных пунктов приема, в этом нет особо смысла.

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