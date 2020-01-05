Пьяный водитель Mercedes устроил жесткое ДТП на Невском

Очередная авария в центре города с участием «немцев» обошлось, к счастью, без пострадавших.

Все случилось сегодня утром, 5 января. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». Авария произошла на Невском проспекте – ее участниками стали два Mercedes. По предварительным данным, один из водителей был пьян и вообще ехал без прав. К счастью, никто не пострадал, кроме самих машин – они выглядят крайне помято.

«Белый «Мерин» стоял до столкновения, долго стоял, никого не трогал»,

— пишет один из пользователей.

«Не пойму, как так можно въехать в зад в городе. Если только скорость сильно превышать и за дорогой вообще не следить»,

— удивляется другой водитель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mazda превратилась в груду металла после столкновения с Mercedes на Дунайском, пострадал ребенок.