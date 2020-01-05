На съезде с КАД ДТП спровоцировало пробку: водители спешили на распродажи

Автомобилисты жалуются на дороги, которые больше похожи на один большой каток.

Все случилось сегодня, 5 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на съезде с КАД: не уточняется, какие именно автомобили столкнулись. Свидетель считает, что водители хотели попасть на рождественскую распродажу в «Мега Дыбенко».

В комментариях пользователи отметили, что дороги очень скользкие – это и могло стать причиной инцидента. Другие спорят и говорят, что все нормально: важно не фотографировать, а следить за дорожной ситуацией.

Водители предупреждают, что из-за аварии образовался затор, так что сходить в магазины смогут все еще не скоро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель Mercedes устроил жесткое ДТП на Невском. Очередная авария в центре города с участием «немцев» обошлось, к счастью, без пострадавших.