На Обручевых неизвестный расстрелял ворон

Прохожий насчитал более пяти окровавленных трупов, лежащих посреди дороги.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Трупы ворон увидели на улице Обручевых – пешеход насчитал около шести окровавленных тел. По предварительным данным, они погибли из-за выстрелов. Местный житель считает, что стрелять по птицам могли курсанты из окон училища.

«Я считаю выводы про курсантов бредом. Больше похоже на то что из дома на против»,

— спорит с мнением мужчина в комментариях.

«Сегодня вороны, а завтра по вам начнут палить»,

— пишет одна из пользовательниц.

«Люди сублимируют агрессию на том, что не может дать сдачи»,

— отмечает другая горожанка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Иркутской области в новогоднюю ночь неизвестный выстрелил в ребенка.