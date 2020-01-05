В Иркутской области в новогоднюю ночь неизвестный выстрелил в ребенка

В одном из садоводств Иркутской области новогодняя ночь закончилась для маленького ребенка пулевым ранением и поездкой в больницу.

Инцидент произошел 31 декабря. На улице, во время новогоднего салюта, кто-то выстрелил в воздух, а пуля, падая, задела щеку мальчика. Полиция предполагает, что злоумышленник нанес повреждение ребенку ненамеренно. Тем не менее, правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Пулю, извлеченную из щеки шестилетнего ребенка, изучают эксперты-криминалисты. Жизни мальчика больше ничего не угрожает. Владельца оружия пока найти не удалось, пишет РИА Новости, ссылаясь на иркутское управление МВД.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области месте жители забили своего друга насмерть и избавились от тела, спрятав труп в дренажном колодце.