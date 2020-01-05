В Ленобласти четверо молодых людей избили приятеля до смерти и сбросили в колодец

В деревне Выскатка Сланцевского района Ленинградской области местная жительница обнаружила на дне дренажного колодца изуродованный труп.

Днем 4 января женщина сообщила о страшной находке в правоохранительные органы. Выяснилось, что погибший, безработный 28-летний односельчанин заявительницы, находился в розыске с 31 декабря 2019 года. Тело умершего было покрыто многочисленными гематомами и ссадинами.

Полицейские, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержали троих подозреваемых, также проживающих в Выскатке. Преступникам от 18 до 23 лет, двое из них имеют судимости. Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти, разыскивается четвертый участник злодеяния. Мотивы и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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