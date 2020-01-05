После смертельного ДТП в Киришах возбуждено уголовно дело

После смертельного ДТП в Киришах возбуждено уголовно дело
Водителю представлено обязательство о явке. Фото: Baltphoto

В отношении виновника аварии на трассе Зуево — Новая Ладога, в которой погибли три человека, возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошел 3 января. 35-летний мужчина за рулем «Шкоды» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Вольво», на водительском сиденье которого находился 70-летний пенсионер.

Трое пассажиров «Шкоды», среди которых находился девятилетний ребенок, погибли. Пожилой мужчина и его спутница из «Вольво» были госпитализированы. В отношении владельцы легковушки, вылетевшей на встречку, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Северной столицы автомобилист, преградивший дорогу, открыл стрельбу, когда ему стали сигналить.

кириши ленобласть смертельное ДТП уголовное дело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Полицейские поймали пятерых хулиганов, попытавшихся избавиться от оружия
После смертельного ДТП в Киришах возбуждено уголовно дело
Первая новогодняя марка была выпущена 60 лет назад
Митрополит Варсонофий освятил храм святителя Петра и совершил в нем ...
Выяснилось, что молодая супруга Петросяна владеет 270-миллионной квартирой ...
В нескольких частных домах в Ленобласти произошел пожар
Во Владивостоке 30 автомобилей ушли под лед
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от обморожений