После смертельного ДТП в Киришах возбуждено уголовно дело

В отношении виновника аварии на трассе Зуево — Новая Ладога, в которой погибли три человека, возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошел 3 января. 35-летний мужчина за рулем «Шкоды» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Вольво», на водительском сиденье которого находился 70-летний пенсионер.

Трое пассажиров «Шкоды», среди которых находился девятилетний ребенок, погибли. Пожилой мужчина и его спутница из «Вольво» были госпитализированы. В отношении владельцы легковушки, вылетевшей на встречку, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Северной столицы автомобилист, преградивший дорогу, открыл стрельбу, когда ему стали сигналить.