Нервный водитель открыл стрельбу в центре Петербурга

Владелец Infinitiy остановился на проезжей части, чтобы забрать пассажира. В это время ему стали сигналить, что крайне возмутило мужчину.

Инцидент произошел в субботу, 4 января, на пересечении улицы Ефимова и набережной реки Фонтанки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Автомобилист остановился на дороге, чтобы подобрать девушку-пассажира, в то время как другие участники дорожного движения стали активно сигналить ему.

Водитель иномарки вышел из салона, чтобы помочь спутнице сложить вещи и стал что-то эмоционально говорить в ответ на сигналы. Уже садясь в автомобиль, мужчина, вероятно, не выдержал напряжения и выстрелил в воздух из неопределенного оружия, после чего быстро уехал. Случившееся попало на видеорегистратор участника сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

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