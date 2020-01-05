В Приморском районе на «зебре» сбили пенсионерку с ребенком

По предварительным данным, пожилая женщина нарушила правила дорожного движения и хотела перейти дорогу на «красный».

Все случилось сегодня, 5 января. Обо всем сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу. Авария произошла на пересечении Стародеревенской и Камышовой улицы. Водитель на «Хонде» наехал на бабушку с маленьким ребенком – они переходили дорогу по «зебре» на «красный». Видимо, нарушение ПДД и стало причиной инцидента.

В результате мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пожилая женщина получила травмы средней тяжести, она тоже доставлена в больницу.

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