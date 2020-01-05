Роспотребнадзор Ленобласти оштрафовал на 2 млн производителей детских подарков

Роспотребнадзор Ленобласти оштрафовал на 2 млн производителей детских подарков
Были проведены проверки.Фото:pixabay.com

Сотрудники Роспотребнадзора по Ленинградской области проверили 112 предприятий, которые занимаются формированием детских подарочных наборов.

Были взяты и направлены на проверку санитарно-химических, микробиологических и физико-химических показателей 104 пробы конфет, входящих в детские подарки. Также проверили поставщики продуктов в места проведения новогодних утренников.

Было вынесено 187 постановлений о назначении штрафов на сумму 2,65 млн рублей.

Ведомство изъяло пять партий продуктов из-за отсутствия необходимых документов документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти.

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