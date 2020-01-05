Большунов стал победителем гонки «Тур де Ски»

Победителем общего зачета в многодневной гонке в итальянском Валь-ди-Фьемме стал российский лыжник Александр Большунов.

В масс-старте свободным стилем спортсмен финишировал третьим. Об этом сообщает ТАСС.

Первое и второе место в гонке заняли лыжники из Норвегии Симен Крюгер и Шур Рёте. Результат Симена составляет 55,8 секунды, соотечественник отстал от него в 13,9 секунды. Большунов занял третье место с отставанием в 22,3 секунды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия выиграла Швейцарию со счетом 3:1. Счет был открыт на 22-й минуте.Игра четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года проходила в Тршинце.