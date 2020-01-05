Дорога КАД засыпана картошкой: ДТП с «ГАЗелью»

В Санкт-Петербурге на внешнем кольце КАД Петербурга после развязки с Колтушским шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось вечером, 5 января.

«4 машины пострадало в ДТП на внешнем кольце КАДа после развязки с Колтушским шоссе», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на дороге столкнулись каршеринговый Renault, большегруз и «ГАЗель», которая была загружена картофелем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.