Дорога КАД засыпана картошкой: ДТП с «ГАЗелью»

Дорога КАД засыпана картошкой: ДТП с «ГАЗелью»
Место происшествия.Фото: https://vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге на внешнем кольце КАД Петербурга после развязки с Колтушским шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Все случилось вечером, 5 января.

«4 машины пострадало в ДТП на внешнем кольце КАДа после развязки с Колтушским шоссе», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на дороге столкнулись каршеринговый Renault, большегруз и «ГАЗель», которая была загружена картофелем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 72-летний мужчина погиб в пожаре на улице Шостаковича в Выборгском районе Петербурга. Возгорание произошло на восьмом этаже в трехкомнатной квартире жилого дома.

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