В Форносово спасатели тушили полыхающую дачу

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили дачную постройку. Дом полыхал на площади 55 квадратных метров.

Все произошло накануне вечером, 5 января, в поселке Форносово. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 19:13. К месту происшествия выехали сотрудники 86 пажарно-спасательной части области.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, огнеборцы боролись с пламенем более часа. Огонь удалось потушить к 20:42.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржцах, разъезжающих по улицам города на кабриолете. Мороз и снег не смутили автолюбителей.