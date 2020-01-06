В Форносово спасатели тушили полыхающую дачу

В Форносово спасатели тушили полыхающую дачу
Огонь полностью потушили. Фото: pixabay

В Тосненском районе Ленобласти спасатели тушили дачную постройку. Дом полыхал на площади 55 квадратных метров.

Все произошло накануне вечером, 5 января, в поселке Форносово. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 19:13. К месту происшествия выехали сотрудники 86 пажарно-спасательной части области.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, огнеборцы боролись с пламенем более часа. Огонь удалось потушить к 20:42.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржцах, разъезжающих по улицам города на кабриолете. Мороз и снег не смутили автолюбителей.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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