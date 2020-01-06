Парни за рулем кабриолета удивили петербургских сотрудников ГИБДД

Парни за рулем кабриолета удивили петербургских сотрудников ГИБДД
Водителей остановили. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Петербурга среди ночи заметили на дорогах города мужчин, разъезжающих на кабриолете. Зима автолюбителей не остановила.

На опубликованных кадрах видно, что водителе превратили отечественное авто в кабриолет. У красной машины полностью убрана крыша.

«Парни из Майами кабриомосквиче», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подписчики также отметили, что петербуржцы не перестают удивлять сотрудников ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, авария произошла на Пулковском шоссе.

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