Парни за рулем кабриолета удивили петербургских сотрудников ГИБДД

Жители Петербурга среди ночи заметили на дорогах города мужчин, разъезжающих на кабриолете. Зима автолюбителей не остановила.

На опубликованных кадрах видно, что водителе превратили отечественное авто в кабриолет. У красной машины полностью убрана крыша.

«Парни из Майами кабриомосквиче», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Подписчики также отметили, что петербуржцы не перестают удивлять сотрудников ГИБДД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием общественного транспорта. По словам очевидцев, авария произошла на Пулковском шоссе.