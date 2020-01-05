Городской автобус столкнулся с иномаркой на Пулковском шоссе

Городской автобус столкнулся с иномаркой на Пулковском шоссе
Место происшествия.Фото: https://vk.com/spb_today

На Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием городского транспорта. В аварии столкнулись «Солярис» и автобус №39.

Все случилось вечером, 5 января. Авария произошла в 22:30.

«На повороте к автосалонам перед носом автобуса пытался прошмыгнуть. Там зазор для поворота через полосу для ОТ», — отметил один из очевидцев аварии в Сети.

Очевидцы сообщили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что в аварии никто серьезно не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, поисковики 4 дня спасали голубя, застиравшего в вентиляционной шахте. Поисково-спасательный отряд вызволил из вентиляционной шахты голубя, который застрял в ней 1 января. Освободить птицу получилось только спустя несколько дней.

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