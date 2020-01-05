Поисковики 4 дня спасали голубя, застрявшего в вентиляционной шахте

Поисково-спасательный отряд вызволил из вентиляционной шахты голубя, который застрял в ней 1 января. Освободить птицу получилось только спустя несколько дней.

4 января голубя удалось спасти, об этом сообщили в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Животному дали миску с водой, а затем отпустили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Александр Дрозденко побывал в лесу Приозерского района. Губернатор проверил в каком состоянии находятся деревья, которые несколько лет назад высаживали на данной территории на месте уже упавших деревьев.