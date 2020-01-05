Губернатор Ленобласти поделился фотографиями из Приозерского леса

Александр Дрозденко побывал в лесу Приозерского района. Губернатор проверил в каком состоянии находятся деревья, которые несколько лет назад высаживали на данной территории на месте уже упавших деревьев.

«По лесовосстановлению наша область среди лучших. Но работ в лесу ещё очень много. Посидел у костра, хороший солнечный день. Не удержался, сделал несколько фотографий. Побольше нам всем солнечных дней», — сообщил губернатор на своей страничке в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.