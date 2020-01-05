Губернатор Ленобласти поделился фотографиями из Приозерского леса

Губернатор Ленобласти поделился фотографиями из Приозерского леса

Александр Дрозденко побывал в лесу Приозерского района. Губернатор проверил в каком состоянии находятся деревья, которые несколько лет назад высаживали на данной территории на месте уже упавших деревьев.

«По лесовосстановлению наша область среди лучших. Но работ в лесу ещё очень много. Посидел у костра, хороший солнечный день. Не удержался, сделал несколько фотографий. Побольше нам всем солнечных дней», — сообщил губернатор на своей страничке в Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.

губернатор ленинградская область фотографии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ: счет 3:4
Губернатор Ленобласти поделился фотографиями из Приозерского леса
Стало известно где петербуржцы проводят время с близкими в праздники
Стали известны подробности наезда машины на женщину с ребенком в Петербурге
Мёртвую нерпу нашли на берегу Невы
Старейшая жительница Земли отметила свое 117-летие
В МВД рассказали, какие купюры чаще всего подделывают
Дорога КАД засыпана картошкой: ДТП с «ГАЗелью»