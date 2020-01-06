Среди ночи в массиве Восход вспыхнула дача

Среди ночи в массиве Восход вспыхнула дача
Спасатели тушили огонь около часа. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленобласти пожарные потушили горящий дом. Дача вспыхнула в массиве Восход.

Обо всем стало известно сегодня, 6 января, среди ночи. Сигнал о ЧП поступил в часть в 2:35. К месту происшествия приехали девять сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, дом горел на площади 48 квадратных метров. Спустя час, к 3:37, огонь удалось ликвидировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях ДТП с участием пешеходов в Петербурге. От наезда легковушки пострадали женщина с ребенком.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели
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