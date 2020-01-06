Lada пробила забор на проспекте Просвещения

В Петербурге на проспекте Просвещения произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового авто. Водитель Lada разбил машину о забор.

Авария случилась в понедельник под утро, 6 января. На опубликованных кадрах в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины полностью разбита передняя часть.

«Лада пробила забор», — написал подписчик в социальной сети«ВКонтакте».

Точные причины столкновения и информация о возможных пострадавших не приводятся.

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