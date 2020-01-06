В Петербурге троллейбус №37 подвезет горожан в рождественскую ночь

В Петербурге троллейбус №37 подвезет горожан в рождественскую ночь
Троллейбус. Фото: Baltphoto

В ночь на Рождество для обслуживания петербуржцев будет работать маршрут троллейбуса №37.

Пассажирский транспорт перейдет на ночное расписание с полуночи до 6:00. Интервал движения составит полчаса. Транспорт следует от станции метро «Проспект Ветеранов» до улицы Пионерстроя.

Как сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс», после пассажирский транспорт продолжит движение по дневному расписанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новогоднем расписании движения общественного транспорта в городе. Движение будет приостановлено из-за фестиваля.

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