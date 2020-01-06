В Киришах Chevrolet пробил бетонный забор, водитель погиб

В Киришском районе Ленобласти произошло смертельно ДТП. Водитель Chevrolet погиб после столкновения с бетонным ограждением.
Все произошло сегодня, 6 января, около 4:40 на шоссе Энтузиастов. 56-летний водитель не был пристегнул ремнем безопасности.
Как сообщили в ОГИБДД по Киришскому району области, мужчина за рулем иномарки, двигаясь со стороны первой транспортной развязки в сторону поселка Пчева, съехал с трассы и врезался в бетонный забор.
Точные причины произошедшего пока неизвестны.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушкой в Петербурге. Водитель пробил забор.