В Киришах Chevrolet пробил бетонный забор, водитель погиб

В Киришах Chevrolet пробил бетонный забор, водитель погиб
Машина превратилась в груду металла. Фото: vk.com/dorinspb

В Киришском районе Ленобласти произошло смертельно ДТП. Водитель Chevrolet погиб после столкновения с бетонным ограждением.

Все произошло сегодня, 6 января, около 4:40 на шоссе Энтузиастов. 56-летний водитель не был пристегнул ремнем безопасности.

Как сообщили в ОГИБДД по Киришскому району области, мужчина за рулем иномарки, двигаясь со стороны первой транспортной развязки в сторону поселка Пчева, съехал с трассы и врезался в бетонный забор.

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с легковушкой в Петербурге. Водитель пробил забор.

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