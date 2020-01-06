В мессенджерe WhatsAрр обнаружен «новогодний вирус»

В мессенджерe WhatsAрр обнаружен &#171;новогодний вирус&#187;
В мессенджерах стоит быть внимательным с входящими сообщениями от незнакомых номеров. Фото: pixabay.com

В популярном мессенджере обнаружили «новогодний» вирус. Мошенники воспользовались праздниками и разработали новую схему обмана.

Злоумышленники рассылают сообщения-вирусы, содержащие ссылки, переходя по которым, пользователи попадают на вредоносные сайты. Чаще всего подобные веб-страницы считывают и сохраняют личную информацию интернет-пользователей.

В дальнейшем полученные данные могут использоваться во вред владельцу. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не открывать сообщения от незнакомцев, а также не переходить по неизвестным ссылкам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что теперь у жителей Российской Федерации появилась возможность жалоб на состояние дорог в режиме онлайн. Для этого разработан сервис «Госуслуги.Дороги», который уже доступен для скачивания абсолютно бесплатно.

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