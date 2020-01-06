Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством

Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством
Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Губернатор пожелал горожанам оптимизма.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Текст поздравления опубликовали на сайте Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что хочет поздравить жителей города с Рождеством. Он отметил, что в этот праздник все верующие объединяются, в них пробуждаются добрые чувства и надежда на лучшее. Беглов убежден, что Рождество – один из важнейших праздников для россиян, а в Петербурге его всегда отмечают с размахом.

Он надеется, что петербуржцы в этот день вспомнят все хорошее, что было в 2019 году и попытаются помочь нуждающимся в помощи. Глава города пожелал всем счастья, здоровья и оптимизма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казанском соборе состоялась Рождественская литургия. В день Рождества Христова, 7 января, митрополит проведет в Казанском соборе утреннюю службу, попасть на которую можно будет с 8:30, а также Божественную литургию, которая начнется в 23:00.

александр беглов рождество
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Госдуме обсудят поведение Жириновского, раздававшего деньги прохожим
В Хабаровске младенец насмерть замерз на балконе
Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством
Добровольцы отчаялись найти медвежонка Бу в Ленобласти
В мессенджерe WhatsAрр обнаружен «новогодний вирус»
Вакцина против гриппа может помочь в борьбе с онкологией
Беглов исполнил желания трех юных петербуржцев
В «Метрострое» рассказали, как проходит работа в праздничные дни