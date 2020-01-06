Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством

Губернатор пожелал горожанам оптимизма.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Текст поздравления опубликовали на сайте Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что хочет поздравить жителей города с Рождеством. Он отметил, что в этот праздник все верующие объединяются, в них пробуждаются добрые чувства и надежда на лучшее. Беглов убежден, что Рождество – один из важнейших праздников для россиян, а в Петербурге его всегда отмечают с размахом.

Он надеется, что петербуржцы в этот день вспомнят все хорошее, что было в 2019 году и попытаются помочь нуждающимся в помощи. Глава города пожелал всем счастья, здоровья и оптимизма.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Казанском соборе состоялась Рождественская литургия. В день Рождества Христова, 7 января, митрополит проведет в Казанском соборе утреннюю службу, попасть на которую можно будет с 8:30, а также Божественную литургию, которая начнется в 23:00.