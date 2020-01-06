В Казанском соборе состоялась Рождественская литургия

Утром 6 января в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге состоялась Рождественская литургия, которую провел митрополит Варсонофий.

Собор открыл свои двери для всех желающих присоединиться к началу одного из самых главных православных праздников года в 8:00 утра. Провел Рождественскую литургию митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, сообщают на сайте петербургский митрополии.

В день Рождества Христова, 7 января, митрополит проведет в Казанском соборе утреннюю службу, попасть на которую можно будет с 8:30, а также Божественную литургию, которая начнется в 23:00. В этот же день Варсонофий возглавит великую вечерню в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проведение светового фестиваля «Рождественская звезда» ограничит движение троллейбусов в центре Северной столицы.