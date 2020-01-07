Три ребенка погибли при пожаре в Ярославской области

В Борисоглебском районе Ярославской области сгорел частный дом, в результате пожара три маленьких ребенка сгорели, а еще двое взрослых госпитализированы с ожогами.

Согласно данным ГУ МЧС по области, возгорание в одноэтажном деревянном доме с печным отоплением произошло в деревне Кучеры в рождественскую ночь, 7 января. В доме жила семья из пяти человек — родители и трое детей: 5, 8 и 11 лет. Все дети погибли, в взрослые получили травмы и сейчас находятся в районной больнице.

Огонь распространился по площади 24 «квадрата». Ликвидацией пожара занимались 23 спасателя с применением восьми единиц техники. Предварительной причиной пожара стала неисправность проводки.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома.