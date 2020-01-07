На Петергофском шоссе произошла крупная квартирная кража

В Красносельском районе правоохранительные органы расследуют крупную квартирную кражу. Неизвестные вынесли из помещения 2,6 млн рублей и золотые часы, которые были оставлены в наследство.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пенсионерка, у которой не так давно скончался муж. Она рассказала, что после ухода гостей, — приятелей ее сына, из сейфа в квартире пропали все находящиеся там предметы. Известно, что ключи хранились в общем доступе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры для розыска злоумышленников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из сейфа петербургской компании за праздники вынесли 2,5 миллиона.