Дрозденко поздравил ленинградские семьи с Рождеством

Дрозденко поздравил ленинградские семьи с Рождеством
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил учителей, работников культурных учреждений, врачей и медработников с Рождеством во время традиционных «Рождественских встреч».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Дрозденко решил поздравить ленинградцев с Рождеством, говоря о простых и светлых чувствах человека. Он пожелал каждой ленинградской семье мира, счастья и любви. Глава области также выразил надежду, что все ленинградцы будут жить как одна дружная большая семья.

Отметим, что в канун Рождества, 6 января, в Михайловском театре собрались несколько сотен сотрудников бюджетной сферы региона. Им показали современную версию классической «Золушки», первая постановка которой была представлена еще в 1945 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поздравил петербуржцев с наступающим Рождеством.

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