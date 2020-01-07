На Королева фургон влетел в стоявшую на «аварийке» ГАЗель

В Приморском районе Петербурга фургон влетел в стоявшую на «аварийке» ГАЗель.

Авария случилась сегодня днем, 7 января, на проспекте Королева. Водитель фургона двигался в сторону Юбилейного квартала. По словам очевидцев, дорога была абсолютно пустая в момент столкновения.

«Не выставлен знак, вот и результат», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который устроил серьезное ДТП на «Коле». В его машине находились двое маленьких детей.