На Королева фургон влетел в стоявшую на «аварийке» ГАЗель

На Королева фургон влетел в стоявшую на &#171;аварийке&#187; ГАЗель
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга фургон влетел в стоявшую на «аварийке» ГАЗель.

Авария случилась сегодня днем, 7 января, на проспекте Королева. Водитель фургона двигался в сторону Юбилейного квартала. По словам очевидцев, дорога была абсолютно пустая в момент столкновения.

«Не выставлен знак, вот и результат», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который устроил серьезное ДТП на «Коле». В его машине находились двое маленьких детей.

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