Петербуржец устроил массовое ДТП на автотрассе «Кола», в машине находились дети

Петербуржец устроил массовое ДТП на автотрассе &#171;Кола&#187;, в машине находились дети
Машина полностью разбита. Фото: vk.com/gibddkareliya

В Беломорском районе Карелии произошло массовое ДТП с участием водителя из Петербурга. В Сети появились подробности случившегося.

Машины не поделили дорогу в понедельник, 6 января, на 789-м км автотрассы «Кола». Столкновение произошло около 2 часов дня. 36-летний петербуржец, управляющий автомобилем Mercedes-Benz ML 32, не справился с управлением, в результате чего машину занесло. На пути оказался Mercedes-Benz, от сильного удара иномарку отбросило на встречный Nissan Murano.

Как сообщили в сообществе «Госавтоинспекция Карелии» соцсети «ВКонтакте», в ходе столкновения владелец последней легковушки получил травмы и ушибы, ему было назначено амбулаторное лечение. В салоне его машины находились дети 3-х и 6-ти лет, они серьезных повреждений не получили, им оказали необходимую помощь.

Правоохранители выясняют другие подробности ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о тройном ДТП около ТРЦ «МЕГА Дыбенко». Одна из машин оказалась случайным участником аварии.

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