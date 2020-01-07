Три иномарки раскурочило от столкновения около ТЦ «МЕГА Дыбенко»

Три иномарки раскурочило от столкновения около ТЦ &#171;МЕГА Дыбенко&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге около ТЦ «МЕГА Дыбенко» произошло ДТП с тремя легковыми авто. Значительные повреждения получили Mitsubishi и Ford.

Авария случилась сегодня днем, 7 января. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передние части иномарок полностью раскурочены.

«На этом перекрестке бывает день без аварий?» — спросил пользователь социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, водители двух иномарок не поделили дорогу, а третья неудачно проезжала рядом, когда произошло ДТП.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП на «Скандинавии». От наезда транспортного средства погиб молодой человек.

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Три иномарки раскурочило от столкновения около ТЦ «МЕГА Дыбенко»
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