Молодой человек умер под колесами автобуса на «Скандинавии»

Автобус Ecolines, ехавший из Петербурга в Хельсинки, сбил на трассе «Скандинавия» молодого человека. Пешеход не выжил.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», дорожный инцидент произошел утром во вторник, 7 января, на трассе «Скандинавия» под Выборгом. Водитель автобуса MAN, перевозившего пассажиров, сбил 20-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе под колеса иномарки попал мужчина.