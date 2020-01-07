Молодой человек умер под колесами автобуса на «Скандинавии»

Молодой человек умер под колесами автобуса на &#171;Скандинавии&#187;
Место происшествия. Фото: https://vk.com/dorinspb

Автобус Ecolines, ехавший из Петербурга в Хельсинки, сбил на трассе «Скандинавия» молодого человека. Пешеход не выжил.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», дорожный инцидент произошел утром во вторник, 7 января, на трассе «Скандинавия» под Выборгом. Водитель автобуса MAN, перевозившего пассажиров, сбил 20-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе под колеса иномарки попал мужчина.

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Молодой человек умер под колесами автобуса на «Скандинавии»