В Невском районе под колеса иномарки попал мужчина

Ранним утром в понедельник, 7 января, на пешеходном переходе в Невском районе Северной столицы был сбит пешеход. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Согласно данным УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло примерно в семь утра на «зебре» напротив дома №6 по Шлиссельбургскому проспекту. За рулем авто находился 37-летний водитель. Он не заметил пешехода и сбил его, сообщает 78.ru.

Результатом дорожного происшествия стала госпитализация пострадавшего мужчины — его доставили в одну из петербургских больниц в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два пешехода-нарушителя погибли под колесами легковушки на Приморском шоссе.