Водитель KIA протаранил остановку и столб на Энгельса

В Петербурге на проспекте Энгельса водитель легкового авто марки KIA не справился с управлением и протаранил остановку. Под удар также попал фонарный столб.

Все произошло сегодня днем, 7 декабря, недалеко от ТЦ «Гранд Каньон», рядом с пешеходным переходом. Судя по фото, удар во время столкновения был сильным. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передняя часть машины полностью разбита, а на лобовом стекле появилась солидная трещина. Машину уже увез эвакуатор.

Пользователи соцсети «Вконтакте» также сообщили, что в результате аварии обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП со стоящей на «аварийке» машиной. Один из водителей не заметил транспорт на улице Королева.