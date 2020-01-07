Водитель KIA протаранил остановку и столб на Энгельса

Водитель KIA протаранил остановку и столб на Энгельса
У машины разбита передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Энгельса водитель легкового авто марки KIA не справился с управлением и протаранил остановку. Под удар также попал фонарный столб.

Все произошло сегодня днем, 7 декабря, недалеко от ТЦ «Гранд Каньон», рядом с пешеходным переходом. Судя по фото, удар во время столкновения был сильным. На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передняя часть машины полностью разбита, а на лобовом стекле появилась солидная трещина. Машину уже увез эвакуатор.

Пользователи соцсети «Вконтакте» также сообщили, что в результате аварии обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП со стоящей на «аварийке» машиной. Один из водителей не заметил транспорт на улице Королева.

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