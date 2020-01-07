В ночь на Рождество на 8-й Красноармейской лопнула труба, жители остались без отопления

В Адмиралтейском районе Петербурга на 8-й Красноармейской улице лопнула труба. Жители остались без отопления и горячей воды.

Коммунальная авария произошла в ночь на 7 января. Специалисты начали ремонтные работы у дома 9/11 в 3:20. Они оперативно устранили вытекание воды на проезжую часть, в результате чего на участке было открыто движение транспорта.

Как сообщили АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты начали ремонтные работы по адресу 8-я Красноармейская улица, 9/11, в 03:20. Они устранили вытекание воды на проезжую часть. Движение транспорта по улице открыто.

В настоящее время ведется замена ненадежного участка трубопровода, специалисты уже демонтировали около пяти метров тепловой сети.

Ремонтные работы и перевод отопления в штатный режим планируется к 8 утра 8 января

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