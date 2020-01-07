«Вкусвилл» предупредил петербургских клиентов о липовых Дедах Морзах

&#171;Вкусвилл&#187; предупредил петербургских клиентов о липовых Дедах Морзах
"Вкусвилл". Фото: facebook.com/vkusvill.ru

Торговая сеть «Вкусвилл» предупредила жителей Петербурга о мошенниках, переодевшихся в костюмы Дедов Морозов. Бородатые злоумышленники воруют персональные данные покупателей.

Неизвестные пытаются обманом выудить личные данные через фальшивый сайт. Как сообщается на сайте магазина, клиентам рассылают ссылку на мошеннический ресурс через мессенджеры и обещают 2 тыс. бонусов в подарок.

«Не верьте этим липовым Дедам Морозам», — написали в официальной группе торговой сети в Facebook.

Жителей просят быть внимательнее и подчеркивают, что не запускали подобных акций. В комментариях к записи пользователи пишут, что липовый сайт выглядит убедительно, а отличить его от настоящего крайне сложно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о сносе павильона в Петербурге, в котором находился «Вкусвилл».

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