На Кондратьевском сносят павильон с салоном красоты и «ВкусВиллом»

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга провели рейд в Калининском районе. Под снос попал двухэтажный павильон, в котором располагался магазин сети «ВкусВилл».

Магазин занимал весь первый этаж. На втором были размещены салон красоты, зоосалон и ателье по пошиву одежды и ремонту обуви. Общая площадь застройки составляла 200 кв. метров.

Договор на использование участка на Кондратьевском проспекте был заключен с производственным кооперативом «Наири». В апреле 2019 года, по данным Россреестра, он был расторгнут. Таким образом, павильон занимал участок без правовых оснований.

Собственнику было предложено добровольно освободить территорию, однако павильон демонтирован не был.

Снос объекта начался 20 августа и продолжился 21, сообщили в ККИ.

Помимо этого, сотрудники комитета демонтировали незаконный торговый павильон на улице Фучика у дома 21.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на пляже «Офицерский» в Сестрорецке снесли две металлические вышки для занятий вейкбордом.