Сотрудники ККИ снесли вышки для вейкбординга на пляже в Сестрорецке

Сотрудники ККИ снесли вышки для вейкбординга на пляже в Сестрорецке
Демонтаж вышек для вейкбординга в Сестрорецке. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Представители комитета по контролю за имуществом провели рейды в Курортном и Московском районах Петербурга. Под снос попали вышки для вейкбординга и будка на лодочной станции.

На пляже «Офицерский» в Сестрорецке обнаружили две металлические вышки для занятий вейкбордом. Владелец их — СПб ГБУ «Курортный берег». В его пользовании — благоустроенный пляж. Однако оборудование было размещено за пределами разрешенной территории.

К демонтажу вышек сотрудники комитета приступили 19 августа.

Демонтаж металлической будки. Фото: Комитет по контролю за имуществом

Незаконно размещенные объекты обнаружили на территории Московского парка победы на лодочной станции. Чиновники обнаружили несанкционированные ограждения и металлическую будку. В общей сложности незаконно было занято 45 кв. метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ККИ снесли нелегальные кафе и автосервис в Купчино.

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Сотрудники ККИ снесли вышки для вейкбординга на пляже в Сестрорецке
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