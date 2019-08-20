Сотрудники ККИ снесли вышки для вейкбординга на пляже в Сестрорецке

Демонтаж вышек для вейкбординга в Сестрорецке. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Демонтаж вышек для вейкбординга в Сестрорецке. Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Представители комитета по контролю за имуществом провели рейды в Курортном и Московском районах Петербурга. Под снос попали вышки для вейкбординга и будка на лодочной станции.

На пляже «Офицерский» в Сестрорецке обнаружили две металлические вышки для занятий вейкбордом. Владелец их — СПб ГБУ «Курортный берег». В его пользовании — благоустроенный пляж. Однако оборудование было размещено за пределами разрешенной территории.

К демонтажу вышек сотрудники комитета приступили 19 августа.

Незаконно размещенные объекты обнаружили на территории Московского парка победы на лодочной станции. Чиновники обнаружили несанкционированные ограждения и металлическую будку. В общей сложности незаконно было занято 45 кв. метров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ККИ снесли нелегальные кафе и автосервис в Купчино.