В Купчино снесли узбекское кафе и автосервис

В Купчино снесли узбекское кафе и автосервис
Известно, что Смольный не заключал договор на аренду данного участка. Фото: ККИ

Комитет по контролю за имуществом ликвидировал нелегальные кафе и автосервис около дома 17 по улице Фучика.

В ведомстве рассказали, что территорию более 200 квадратных метров занимали кафе, автосервис, точка по продаже запчастей и три транспортных контейнера площадью около 30 квадратных метров каждый.

Известно, что Смольный не заключал договор на аренду данного участка. Землепользователя заранее предупредили о демонтаже. Пользователи отказались съехать добровольно, поэтому было решено демонтировать строения.

Фото: ККИ

По словам властей, они планируют привлечь владельца контейнеров к административной ответственности. Собственников автосервиса и общепита найти не удалось: в заведениях не нашлось

уголка потребителей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Малой Балканской сносят самовольный автосервис.

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