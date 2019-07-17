На Малой Балканской сносят самовольный автосервис

Во Фрунзенском районе Петербурга 17 июля сносят автосервис. Он незаконно занимал помещение на Малой Балканской, 41А.

Демонтаж ведут сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ). На месте работает техника.

Шиномонтаж располагался на участке площадью 500 кв. метров. Чиновники обнаружили самовольный кирпичный гараж, который использовался как автосервис, контейнер с навесом и бытовкой, ремонтную эстакаду и еще два гаража, пишет «Мойка78» со ссылкой на ККИ.

Участок шиномонтаж занимал незаконно. Договорные отношения на его использование с городом оформлены не были.

Владельца автосервиса попросили освободить место, но в указанный срок он убрал лишь часть объектов. Оставшееся имущество пришлось сносить чиновникам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге принудительно выселили из помещения отель на Каменноостровском проспекте. Он незаконно занимал мансарду в жилом доме.