С мансарды на Каменноостровском выселили хостел

ККИ выселил отель с Каменноостровского. Фото: ККИ
ККИ выселил отель с Каменноостровского. Фото: ККИ

Отель в Петроградском районе Петербурга принудительно выселили из помещения. Он незаконно занимал мансарду в жилом доме на Каменноостровском проспекте, 45, литера А.

Владельцы отеля, как отметили в комитете по контролю за имуществом (ККИ), не имели права размещать номера в доме.

Освободить помещение хозяина отеля попросили заранее, направив ему уведомления. Однако требования чиновников выполнены не были. Расселять хостел пришлось с помощью сотрудников ККИ, пишет «Мойка78«.

После того, как хостел окончательно выселят с мансарды, помещение будет передано администрации Петроградского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из подвала на Каменноостровском поспекте, 22А выселили кафе «Шаверма». Заведение незаконно занимало помещение в «Доме А.М. Мартынова» в Петроградском районе. Мебель и другое имущество кафе вынесли из подвала сотрудники ККИ.

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