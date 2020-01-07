«ГАЗель» опрокинулась в селе Рождествено, водитель ушел греться

&#171;ГАЗель&#187; опрокинулась в селе Рождествено, водитель ушел греться
"ГАЗель". Фото: vk.com/spb_today

В Гатчинском районе Ленобласти опрокинулась «ГАЗель». Машина перегородила большую часть дороги.

Все произошло сегодня утром, 7 января, в деревне Рождествено. На фотографиях, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что другим участникам движения приходится объезжать «лежащий» транспорт.

«Водителя и служб не видно», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прорыве трубы в Петербурге. Жители одной из улиц остались без отопления и горячей воды.

газель Гатчинский район дтп
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