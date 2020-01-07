«4-е кесарево это вообще как?»: беременная супруга Джигана показала фигуру в бикини

Жена рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, рассказала о прилете в Майами. Здесь 31-летняя инстадива должна стать в четвертый раз мамой.

Модель опубликовала в Instagram фотографию в купальнике. Самойлова стоит на фоне бассейна, придерживая живот руками. Она также отметила, что рожать придется в новой обстановке.

Супруга Джигана рассказала, что перелет в Соединенные Штаты дался ей непросто.

«Перелет на таком сроке и с 3 детьми — это ужасно», — написала уроженка города Ухта Республики Коми.

В комментариях к посту пользователи задаются вопросом, как модели удалось сохранить фигуру, родив троих детей.

Звездная семья воспитывает дочерей — 8-летней Ариелой, 5-летней Леей и 2,5-годовалой Майей. Супруги состоят в браке уже семь лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что подписчики Джигана стали догадываться о беременности его супруги. Это произошло до того, как модель рассказала о своем «положении».