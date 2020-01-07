Volkswagen Polo разворотило об отбойник в Московской Славянке

В Пушкинском районе Петербурга произошла авария с участием Volkswagen Polo. Машина влетела в отбойник и получила серьезные повреждения.

Авария случилась вечером 7 января в Московской Славянке в поселке Шушары. Кадрами с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

В результате столкновения с отбойником передний бампер авто и часть кузова превратились в металлолом. Лобовое стекло разбито и покрыто трещинами.

Сообщения о пострадавших не поступали.

«Отвлекся на навигатор небось, а скорость не мала…», — предположили очевидцы в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала 7 января столкнулись Mazda и Peugeot. Авария затруднила движение на участке.