В Ленобласти начали принимать заявки на программу бизнес-акселерации

В Ленинградской области открыли прием заявок на программу бизнес-акселерации 2020 года. К участию приглашаются малые и средние компании.
Подать заявку на участие в программе можно онлайн. Информация о месте и датах проведения будет позднее размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства региона.
Обучение по программе бизнес-акселерации проходит очно и дистанционно в групповом и индивидуальном формате.
«Под руководством опытных бизнес-тренеров предприниматели приобретают современные знания и навыки, учатся развивать и масштабировать свой бизнес», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
По завершению участники программы презентуют свои обновленные проекты и бизнес-планы на суд экспертов. В жюри входят представители органов госвласти Ленобласти и общественных организаций, а также бизнес-эксперты и инвесторы.
Программа реализуется с 2015 года.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что готовый бизнес в Петербурге стал дешевле.