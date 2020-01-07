В Ленобласти начали принимать заявки на программу бизнес-акселерации

Открыт прием на программу бизнес-акселерации 2020 года. Фото: pixabay,com

Открыт прием на программу бизнес-акселерации 2020 года. Фото: pixabay,com

В Ленинградской области открыли прием заявок на программу бизнес-акселерации 2020 года. К участию приглашаются малые и средние компании.

Подать заявку на участие в программе можно онлайн. Информация о месте и датах проведения будет позднее размещена на сайте Фонда поддержки предпринимательства региона.

Обучение по программе бизнес-акселерации проходит очно и дистанционно в групповом и индивидуальном формате.

«Под руководством опытных бизнес-тренеров предприниматели приобретают современные знания и навыки, учатся развивать и масштабировать свой бизнес», — сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

По завершению участники программы презентуют свои обновленные проекты и бизнес-планы на суд экспертов. В жюри входят представители органов госвласти Ленобласти и общественных организаций, а также бизнес-эксперты и инвесторы.

Программа реализуется с 2015 года.

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