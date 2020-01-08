В Петербурге задержали украинца, который находился за рулем Chevrolet «под наркотиками»

В Петербурге сотрудники ДПС задержали гражданина Украины с признаками наркотического опьянения.

Его остановили на Большом Сампсониевском проспекте. Он находился за рулем Chevrolet с признаками наркотического опьянения, сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Выяснилось, что иностранцу прошлым летом запретили въезд на территорию РФ. Поставлен вопрос о его депортации на Украину.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено. ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала.